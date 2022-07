Koulibaly-De Laurentiis telefonata da Los Angeles Bargiggia rivela | “5 giorni fa è successo…”

(Di domenica 10 luglio 2022) Paolodi unatrae De. Il patron da Losha formalizzato l’offerta di rinnovo del Napoli.-DE. Edo De, vice presidente del Napoli, ha parlato alla stampa dopo Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti. Il vice presidente azzurro ha confermato di aver “fatto un’offerta da 6 milioni di euro netti per cinque anni a. Più di così non credo si possa fare, soprattutto in una situazione di post pandemia. Confermareè la cosa più importante del mondo per noi, è una persona squisita. Volevamo tenere anche Albiol ma lo ha fatto una scelta di vita ...

Dimaro - Aurelio Deè rientrato in Italia dopo un mesetto di vacanza - lavoro a Los Angeles e presto ... "Arriverà nei prossimi giorni, ha giocato con la Nazionale. Gli abbiamo ...arriverà nei prossimi giorni. Gli abbiamo offerto 6 milioni netti per 5 anni, perché non ... Lo ha detto il vice - presidente del Napoli Edoardo Deal termine dell'allenamento di ...Petagna in allenamento. Gioia ed entusiasmo aleggiano sopra Dimaro Folgarida e mentre allo Stadio di Carciato prosegue il lavoro intenso della squadra work in progress allo Sport Hotel Rosatti, nel qu ...Paolo Bargiggia rivela di una telefonata tra Koulibaly e De Laurentiis. Il patron da Los Angeles ha formalizzato l'offerta di rinnovo .