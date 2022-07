Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono sposati | cerimonia top secret per le star di Fargo e Il Potere del Cane

(Di domenica 10 luglio 2022)sidopo sei anni insieme e due figli. Una fonte vicina alla coppia ha confermato la notizia a Page Six, aggiungendo che lasi è svolta in forma riservata in Giamaica lo scorso 4 luglio. Il luogo scelto è stato il lussuoso resort GoldenEye di Ocho Rios. Un rappresentante di, contattato dalla pubblicazione, ha affermato: “Posso solo confermare che si. Non verranno forniti altri dettagli”. La coppia sta insieme dal 2016, anche se siincontrati sul set della serie tvl’anno precedente. Nella seconda stagione hanno interpretato ...

Nel 2017 si riunisce con Sofia Coppola per L'inganno , dove è affiancata da un cast stellare (Colin Farrell, Nicole Kidman,): Coppola s'aggiudica il premio per la miglior regia a Cannes. Dopo aver conquistato la critica ed il pubblico con le loro interpretazioni in Power of the Dog, diretto da Jane Campion, Kristen Dunst e Jesse Plemons hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore.