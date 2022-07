Kickboxing | Martine Michieletto si conferma campionessa ISKA ad Edolo

Leggi su sportface

(Di domenica 10 luglio 2022)sidial limite dei 57kg. Ieri, adin provincia di Brescia (durante la seconda edizione dell’”Antares Fight Night”), la valdostana ha difeso il titolo mondiale contro laolandese Ella Maria Grapperhaus imponendosi per verdetto unanime. Un successo che le permette di mantenere un’imbattibilità che dura dal 2017 con una striscia di diciassette incontri vinti consecutivi. Nell’altro match titolato vince Christian Guiderdone contro il franco tunisino Marouane Sifi (-75kg). L’evento, organizzato da Carlo Di Blasi (presidente di One Championship Italy), insieme ai due promoter locali Blam-Citroni, ha fatto registrare il sold out. LA NOSTRA INTERVISTA I RISULTATI DELL’ANTARES FIGHT ...