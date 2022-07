Kazakistan, la mossa che spiazza Putin: un oleodotto per trasportare petrolio in Europa (senza passare dalla Russia) (Di domenica 10 luglio 2022) Non solo Ucraina, per Putin e la Russia si apre un nuovo fronte: quello del Kazakistan. Non una guerra in senso stretto - almeno per ora - ma una battaglia a colpi di accordi e sanzioni, che rischia... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 10 luglio 2022) Non solo Ucraina, pere lasi apre un nuovo fronte: quello del. Non una guerra in senso stretto - almeno per ora - ma una battaglia a colpi di accordi e sanzioni, che rischia...

Pubblicità

paolobucci68 : RT @danieleferrari9: Kazakistan, la mossa che spiazza Putin: un oleodotto per trasportare petrolio in Europa (senza passare dalla Russia) h… - danieleferrari9 : Kazakistan, la mossa che spiazza Putin: un oleodotto per trasportare petrolio in Europa (senza passare dalla Russia) - gio551 : Kazakistan, la mossa che spiazza Putin: un oleodotto per trasportare petrolio in Europa (senza passare dalla Russia) - FCassone74it : RT @GustavoMichele6: Kazakistan, la mossa che spiazza Putin: un oleodotto per trasportare petrolio in Europa (senza passare dalla Russia) h… - mariosalis : RT @GustavoMichele6: Kazakistan, la mossa che spiazza Putin: un oleodotto per trasportare petrolio in Europa (senza passare dalla Russia) h… -