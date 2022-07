Katia Follesa emozioni inaspettato: gli scatti inediti dal matrimonio di Damiano Carrara (Di domenica 10 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Katia Follesa ha postato sui suoi profili tutta la felicità per il matrimonio di Damiano Carrara. Gli scatti hanno suscitato grande interessa da parte dei fan. Katia Follesa è una delle artiste più riconosciute e stimate in Italia. In ogni sua occasione ha saputo dimostrare non solo grande ironia ma anche professionalità. Aspetti che le Leggi su youmovies (Di domenica 10 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha postato sui suoi profili tutta la felicità per ildi. Glihanno suscitato grande interessa da parte dei fan.è una delle artiste più riconosciute e stimate in Italia. In ogni sua occasione ha saputo dimostrare non solo grande ironia ma anche professionalità. Aspetti che le

Pubblicità

paolaserra86 : @_ADRmusic @ManuelaFerrina @imjustme_luly Ale, non è colpa nostra????mai ce ne fossero nel mio paese di bonazzi simil… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Milano pride 2022: parata in diretta. Percorso e concerto all'Arco della Pace: 300 mila persone: A sera sul palco, oltre a… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Gay Pride 2022 Milano, nuovo percorso e flash mob per i diritti - Cronaca - - cercounnome : quelle regine di debora villa katia follesa e valeria graci che ieri erano al pride di milano io meritavo di essere lì ok - StigmabaseF : Milano pride 2022: parata in diretta. Percorso e concerto all'Arco della Pace: 300 mila persone: A sera sul palco,… -