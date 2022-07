Karate, World Games 2022: l’Italia chiude con l’oro di Silvia Semeraro (Di domenica 10 luglio 2022) l’Italia chiude in bellezza il programma del Karate ai World Games 2022: Silvia Semeraro è medaglia d’oro nella categoria -68kg di kumite. Percorso netto per l’azzurra, che è approdata in semifinale vincendo il Round Robin, battendo la vicecampionessa olimpica, l’azera Irina Zaretska 3-1. Semeraro poi ha sconfitto con un secco 4-1 l’austriaca Alisa Buchinger in finale, laureandosi campionessa in questa 11esima edizione dei World Games, in corso di svolgimento a Birmingham (Alabama). La nazionale italiana di Karate, partita per gli Stati Uniti con 5 atleti, chiude così con un oro, un bronzo con Angelo Crescenzo nei 60 kg e tre ottimi quarti posti con Carola Casale e ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022)in bellezza il programma delaiè medaglia d’oro nella categoria -68kg di kumite. Percorso netto per l’azzurra, che è approdata in semifinale vincendo il Round Robin, battendo la vicecampionessa olimpica, l’azera Irina Zaretska 3-1.poi ha sconfitto con un secco 4-1 l’austriaca Alisa Buchinger in finale, laureandosi campionessa in questa 11esima edizione dei, in corso di svolgimento a Birmingham (Alabama). La nazionale italiana di, partita per gli Stati Uniti con 5 atleti,così con un oro, un bronzo con Angelo Crescenzo nei 60 kg e tre ottimi quarti posti con Carola Casale e ...

