Juve, voli tracciati e bagni di folla: l'inizio di stagione è nel segno dell'entusiasmo. A Torino tira un'aria nuova (Di domenica 10 luglio 2022) tira un'aria nuova a Torino, sponda bianconera. Basta mugugni, basta musi lunghi: l'amarezza e la delusione per l'annata appena... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022)un', sponda bianconera. Basta mugugni, basta musi lunghi: l'amarezza e la delusione per l'annata appena...

Pubblicità

cmdotcom : #Juve, voli tracciati e bagni di folla: l'inizio di stagione è nel segno dell'entusiasmo. A Torino tira un'aria nuo… - fraancij : ma quindi oggi lo Juve Twitter si mette a tracciare i voli di nuovo? - JUVE_4_FANS : Dunque io seguo come giusto che sia @Pasky973 e twitter mi bombarda di pubblicità di apps per seguire i voli… non è… - Adriano161093 : @juve_belgique @SkySport @Pasky973 @Paladino70 @miki_cr01 Potete anche smettere di tracciare i voli e ricominciare la prossima settimana. ???? - ZonaBianconeri : RT @iseeonly: Posso dire che il precampionato #Juve mi sembra una cazzata che pagheremo caro? Inizi per ultimo, tournée negli USA con incon… -