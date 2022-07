Juve | voli tracciati e bagni di folla | l’inizio di stagione è nel segno dell’entusiasmo A Torino tira un’aria nuova | Primapagina

(Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-10 15:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com:, sponda bianconera. Basta mugugni, basta musi lunghi: l’amarezza e la delusione per l’annata appena trascorsa sono ormai alle spalle, al loro posto un’ondata di entusiasmo e adrenalina per unache sembra partita sotto i migliori auspici, almeno a giudicare dai primi movimenti di mercato. Centinaia, poi migliaia, le persone che in questa settimana si sono date appuntamento alla Continassa, quartier generale della. I primi tifosi erano già lì, alle porte del J-Medical, tra lunedì e martedì, quando di fatto gli unici giocatori presenti erano quelli dell’Under 23. Il vero “boom”, però, si è registrato nei giorni successivi… CONTINUA A LEGGERE SU ...

Calciomercato.com

Centinaia, poi migliaia, le persone che in questa settimana si sono date appuntamento alla Continassa , quartier generale della. I primi tifosi erano già lì, alle porte del J - Medical, tra ......digitali - su un portale dedicato al tracking aereo che tiene conto sia didi linea che privati - del Cessna 560XL partito da Parigi - Bourget in direzione Torino - Caselle. Di Maria -, il ... Juve, voli tracciati e bagni di folla: l'inizio di stagione è nel segno dell'entusiasmo. A Torino tira un'aria nuova Bagno di folla per il ritorno del francese, che ha firmato il contratto che lo riporta in bianconero dopo sei anni: si riprenderà la numero 10 ...