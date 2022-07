(Di domenica 10 luglio 2022) Il mercato continua ad essere protagonista anche sulledei quotidiani sportivi. In particolare è lantus a far parlare...

Pubblicità

_Morik92_ : Qualche piccola curiosità su Kenan #Yildiz, il giovane talento che vestirà presto la maglia della #Juve: - Luci de… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, POGBA È ATTERRATO A TORINO TRA POCO LE IMMAGINI LIVE SU SKY SPORT 24 #SkySport #SkyCalciomercato #Juve #Pogba - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi: ?? JUVE, E ORA ZANIOLO Tutte le #notizie ?? - cmdotcom : '#Juve, e ora #Zaniolo', '#Pogba e Di Maria, altro che #Lukaku' e 'Zaniolo, lo strappo': le prime pagine dei giorna… - sportli26181512 : 'Juve, e ora Zaniolo', 'Pogba e Di Maria, altro che Lukaku' e 'Zaniolo, lo strappo': le prime pagine dei giornali:… -

No allaNon c'è bisogno, è incedibile". Spalletti ha pronta la fascia di capitano per ..., devo vedere tu." oppure: "Il Napoli ha fatto uno sforzo enorme proponendo queste cifre a Koulibaly ..., EZANIOLOIL CASO DYBALADIFENSORI ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...La Juve vuole almeno 90 milioni, in Germania preparano un'offerta al ribasso. Il giocatore spinge per l'accordo, domani un summit determinante. Trattativa dura, però tutti hanno fretta ...