Jungels vince 9^ tappa al Tour | Pogacar resta in giallo

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) CHATEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Bobha vinto la nonadelde France 2022, la Aigle-Chàtel Les Portes du Soleil di 193 chilometri. Il corridore lussemburghese della AG2R Citroen si è lanciato in fuga, tagliando il traguardo in solitaria in 4h46'39”. Seconda posizione per lo spagnolo Jonathan Castroviejo Nicolas (Ineos Grenadiers), davanti al connazionale Carlos Verona Quintanilla (Movistar). La maglia gialla rimane sulle spalle di Tadej(UAE Team Emirates), quinto sul traguardo. Domani giorno di riposo: si torna in strada martedì 12 luglio per la decima, la Morzine Les Portes du Soleil-Megève di 148,5 chilometri (partenza fissata alle ore 12.40).– foto LivePhotoSport –(ITALPRESS).