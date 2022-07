Julian Alvarez: «Ho parlato del Manchester City con Aguero» (Di domenica 10 luglio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante argentino Julian Alvarez, nuovo attaccante del Manchester City, ha parlato così nel giorno di presentazione della nuova stagione organizzato dal club. «Ho avuto la possibilità di parlare con Aguero, Otamendi e Caballero, tre giocatori che hanno vestito questa maglia. Mi hanno raccontato alcune cose sulla città e sull’allenatore, dandomi alcuni consigli, che per me sono molto utili». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante argentino, nuovo attaccante del, hacosì nel giorno di presentazione della nuova stagione organizzato dal club. «Ho avuto la possibilità di parlare con, Otamendi e Caballero, tre giocatori che hanno vestito questa maglia. Mi hanno raccontato alcune cose sulla città e sull’allenatore, dandomi alcuni consigli, che per me sono molto utili». L'articolo proviene da Calcio News 24.

