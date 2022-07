Johnny Depp scrive una canzone sul processo contro Heard

(Di domenica 10 luglio 2022) Il Guardian riporta cheha scritto unasul lungo e assai pubblicizzatoper diffamazionela ex moglie Amber. Perchè Jhonnyha scritto una? Il pezzo uscirà il 15 luglio e farà aperto dell’album ’18’ che l’attore ha registrato con il chitarrista britannico Jeff Beck. Anche il primo singolo del disco, ‘This is a Song for Miss Hedy Lamarr’, è stato scritto dalla star di Hollywood.ha scritto 2 delle canzoni della raccolta di 13 tracce. Esce venerdì, ma alcuni testi trapelati includonoche canta: “Penso che tu abbia detto abbastanza per una fottuta notte”… secondo il Sunday Times di Londra....

ha scritto una canzone sul lungo e assai pubblicizzato processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard . Lo riporta il Guardian. Il pezzo uscirà il 15 luglio e farà parte dell'...ha scritto una canzone sul lungo e assai pubblicizzato processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard: il brano uscirà il 15 luglio e farà parte dell'album " 18", del ...