Joan Mir, il cerchio sul futuro del pilota di Suzuki sta per chiudersi (Di domenica 10 luglio 2022) L’addio di Suzuki alla MotoGP ha posto sul mercato piloti Joan Mir ed Alex Rins. L’ex campione del mondo in sella alla moto nipponica potrebbe aver trovato una via per continuare a correre nella classe regina delle due ruote: secondo quanto proferito da Paco Sanchez, agente dello spagnolo, il suo assistito potrebbe firmare con Honda, unica soluzione davvero possibile. Il manager ha anche ammesso che, in caso di naufragio delle trattative con la casa motoristica, Mir dovrebbe restare appiedato per un anno. Una soluzione drastica che nessuno vorrebbe davvero. Le parole dell’agente di Joan Mir in merito ad Honda Joan Mir – Photo Credit: Joan Mir Official Twitter Page“Joan non è spaventato ed è pronto a trascorrere un anno a casa. E’ consapevole delle difficoltà e dell’assenza di un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 luglio 2022) L’addio dialla MotoGP ha posto sul mercato pilotiMir ed Alex Rins. L’ex campione del mondo in sella alla moto nipponica potrebbe aver trovato una via per continuare a correre nella classe regina delle due ruote: secondo quanto proferito da Paco Sanchez, agente dello spagnolo, il suo assistito potrebbe firmare con Honda, unica soluzione davvero possibile. Il manager ha anche ammesso che, in caso di naufragio delle trattative con la casa motoristica, Mir dovrebbe restare appiedato per un anno. Una soluzione drastica che nessuno vorrebbe davvero. Le parole dell’agente diMir in merito ad HondaMir – Photo Credit:Mir Official Twitter Page“non è spaventato ed è pronto a trascorrere un anno a casa. E’ consapevole delle difficoltà e dell’assenza di un ...

Pubblicità

AmithaHirsch : RT @corsedimoto: MOTOGP - Suzuki chiuderà l'avventura in MotoGP con gloria. Il team manager Livio Suppo risponde a Paco Sanchez, manager di… - corsedimoto : MOTOGP - Suzuki chiuderà l'avventura in MotoGP con gloria. Il team manager Livio Suppo risponde a Paco Sanchez, man… - gponedotcom : Paco Sánchez: 'Non c'è un piano B. Mir non ha paura di Marquez e HRC potrà fare una moto adatta a lui. Spero che Ma… - MotorcycleSp : Álex Rins e Joan Mir non dovrebbero avere problemi a trovare alternative per continuare la loro carr... #MotoGP… - gponedotcom : Paco Sánchez: 'Non c'è un piano B. Mir non ha paura di Marquez e HRC potrà fare una moto adatta a lui. Spero che Ma… -