**Ius Scholae: Fornaro, 'rinvio? C'è rischio ingorgo decreti ma ci proviamo'** (Di domenica 10 luglio 2022) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Un'infilata di decreti e il rischio che Cannabis e Ius Scholae possano slittare ad agosto, se non addirittura a settembre. "Il rischio c'è ma noi ci proviamo, vogliamo andare in aula e sia chiaro che tutta una questione di calendario. Non c'è nessun rinvio 'politico', non vogliamo finire cornuti e mazziati..." Federico Fornaro, capogruppo di Leu, alla Camera risponde così all'Adnkronos sul timing dei due provvedimenti che stanno agitando la maggioranza e sui quali la Lega promette guerriglia. Fornaro, qual è la situazione? "E' tutta una questione di calendario. Ci sono una serie di provvedimenti, di decreti che hanno la precedenza. Diciamo che, se ci riusciamo, potremmo iniziare l'esame della Cannabis ...

