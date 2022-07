Italrugby, Crowley: “La Georgia ha meritato la vittoria” (Di domenica 10 luglio 2022) “La Georgia ha meritato di vincere. Ci aspettavamo un incontro duro, fisico e con il reparto dei trequarti molto talentuosi. Abbiamo faticato a giocare per più di due fasi consecutive. Avevamo preparato bene la partita ma abbiamo avuto alcuni problemi di esecuzione che i nostri avversari non hanno avuto. Complimenti alla Georgia per la vittoria”. Così il commissario tecnico dell’Italrugby Kieran Crowley è intervenuto al termine dell’ultimo Test Match estivo contro la Georgia. “Nel gioco aereo abbiamo avuto problemi nel gioco aereo anche contro la Romania e ci aspettavamo che ci sfidassero su questo punto – aggiunge nella conferenza post partita -. Non ci sono aspetti del gioco che non abbiamo preparato: sono stati migliori di noi”. “Questo per il rugby ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) “Lahadi vincere. Ci aspettavamo un incontro duro, fisico e con il reparto dei trequarti molto talentuosi. Abbiamo faticato a giocare per più di due fasi consecutive. Avevamo preparato bene la partita ma abbiamo avuto alcuni problemi di esecuzione che i nostri avversari non hanno avuto. Complimenti allaper la”. Così il commissario tecnico dell’Kieranè intervenuto al termine dell’ultimo Test Match estivo contro la. “Nel gioco aereo abbiamo avuto problemi nel gioco aereo anche contro la Romania e ci aspettavamo che ci sfidassero su questo punto – aggiunge nella conferenza post partita -. Non ci sono aspetti del gioco che non abbiamo preparato: sono stati migliori di noi”. “Questo per il rugby ...

