Italia | l'esordio agli Europei è da dimenticare | show Francia in un tempo | 5-1 alle Azzurre

ROTHERHAM. Debutto da incubo per la Nazionale Italiana , che nella prima uscita a Euro 2022 perde 5 - 0 contro la Francia di Diacre . Al New York Stadium di Rotherham sono le azzurre ad andare per ...22.56 Calcio,Europei donne:Francia -5 - 1 Non iniziano nel migliore dei modi per le azzurre gli Europei in Inghilterra. L'di Milena Bartolini nella gara d'a Rotherham è stata travolta 5 - 1 dalla Francia. Nell'altra sfida del girone D,pari tra Belgio e Islanda:1 - 1. Francesi avanti già al 9' con la Geyoro ...Ed è finalmente stata partita vera, con anche la gioia del gol per Martina Piemonte, scommessa vinta dalla ct, all’esordio in un torneo importante come Di Guglielmo, Bonfantini, Simonetti e altre. All ...Esordio da incubo per l’Italia del calcio femminile negli Europei in Inghilterra. Le azzurre, mai in partita (specie nel primo tempo), hanno perso 5-1 (5-0) contro la Francia in una partita della prim ...