Italia femminile, tegola Cernoia: la centrocampista è positiva al Covid (Di domenica 10 luglio 2022) Valentina Cernoia positiva al Covid. La centrocampista sarà costretta a saltare l'esordio all'Europeo dell'Italia femminile Valentina Cernoia costretta a saltare l'esordio all'Europeo dell'Italia femminile contro la Francia. La centrocampista, come comunicato dalla FIGC, è infatti risultata positiva al Covid e sarà quindi indisponibile per le azzurre. LA NOTA – «Contro lo squadrone allenato da Corinne Diacre non ci sarà Valentina Cernoia, rimasta a Blackburn perché indisponibile per la positività al Covid». L'articolo proviene da Calcio News 24.

