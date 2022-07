Italia, Europeo femminile 2022: montepremi e cifre del torneo (Di domenica 10 luglio 2022) La tredicesima edizione dei Campionati europei di calcio femminile è ormai iniziata. L’Inghilterra è la nazione che fa da cornice ad uno degli appuntamenti più importanti del calcio femminile Europeo. La nazionale Italiana, sotto la guida di Milena Bertolini, esordirà questa sera contro la Francia alle ore 21. L’Italia arriva inoltre da un altro grandissimo successo, quello del professionismo, una svolta senza precedenti per il calcio Italiano femminile. Negli ultimi giorni, la Uefa, con una nota ufficiale, ha annunciato grandi cambiamenti sotto il punto di vista di cifre e montepremi per questa grande kermesse: “UEFA Women’s EURO 2022 stabilirà nuovi standard per le competizioni per nazionali femminili ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) La tredicesima edizione dei Campionati europei di calcioè ormai iniziata. L’Inghilterra è la nazione che fa da cornice ad uno degli appuntamenti più importanti del calcio. La nazionalena, sotto la guida di Milena Bertolini, esordirà questa sera contro la Francia alle ore 21. L’arriva inoltre da un altro grandissimo successo, quello del professionismo, una svolta senza precedenti per il calciono. Negli ultimi giorni, la Uefa, con una nota ufficiale, ha annunciato grandi cambiamenti sotto il punto di vista diper questa grande kermesse: “UEFA Women’s EUROstabilirà nuovi standard per le competizioni per nazionali femminili ...

