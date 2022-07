Italia al Centro, Toti apre il suo cantiere. E’ già scontro (Di domenica 10 luglio 2022) Più che un cantiere, un ring. Quello di Italia al Centro di Giovanni Toti, oggi alla prima convention nazionale a Roma. Folta la carrellata di ospiti. Carlo Calenda, Ettore Rosato, Maria Stella Gelmini, Clemente Mastella. E poi il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il candidato sindaco (sconfitto) di Torino, Paolo Damilano che ha lasciato tempo fa il Centrodestra per la sua 'deriva populista'. "Abbiamo detto parecchio per un cantiere, ora tiriamo su le cazzuole e vediamo di ripulire il palco della calcina". Il presidente della Liguria e fondatore di Italia al Centro Giovanni Toti chiude la prima convention nazionale del partito riprendendo la metafora usata dal coordinatore nazionale Gaetano Quagliariello, che in mattinata aveva aperto ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 luglio 2022) Più che un, un ring. Quello dialdi Giovanni, oggi alla prima convention nazionale a Roma. Folta la carrellata di ospiti. Carlo Calenda, Ettore Rosato, Maria Stella Gelmini, Clemente Mastella. E poi il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il candidato sindaco (sconfitto) di Torino, Paolo Damilano che ha lasciato tempo fa ildestra per la sua 'deriva populista'. "Abbiamo detto parecchio per un, ora tiriamo su le cazzuole e vediamo di ripulire il palco della calcina". Il presidente della Liguria e fondatore dialGiovannichiude la prima convention nazionale del partito riprendendo la metafora usata dal coordinatore nazionale Gaetano Quagliariello, che in mattinata aveva aperto ...

