Isolamento e quarta dose agli over 60, il piano dell'Italia contro la nuova ondata Covid-19 (Di domenica 10 luglio 2022) L'ultimo report dell'Istituto Superiore di sanità lo conferma: siamo nel pieno di una nuova ondata di contagi da Coronavirus. Ma nonostante rimanga l'obbligo di Isolamento per i positivi, all'orizzonte non sembrano profilarsi nuove restrizioni. Almeno, non per tutti. Sebbene le infezioni di questa fase sembrino infatti più affrontabili e gestibili, ora l'obiettivo è alzare le difese dei soggetti più fragili e degli anziani. I numeri dimostrano infatti che il virus è 7 volte più letale nei soggetti non vaccinati rispetto a coloro che hanno ricevuto la dose completa/booster. Dunque sarà rilanciata la campagna vaccinale per convincere il 78% di over 80 che non hanno ricevuto il secondo richiamo, ed estendere la quarta dose anche a tutti gli over 60 e ...

