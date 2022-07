Inter, oggi doppia seduta per cinque: le ultime dal ritiro di Appiano (Di domenica 10 luglio 2022) Inter in ritiro ad Appiano Gentile E’ iniziata nella giornata di mercoledì la stagione dell’Inter con il ritiro in corso di svolgimento in quel di Appiano Gentile. Nella giornata odierna prevista doppia seduta per chi è arrivato da poco, mentre gli altri svolgerà solo l’allenamento mattutino. “Chi è in ritiro da martedì scorso oggi avrà il pomeriggio libero, mentre per Correa, Lautaro, Lukaku, lo stesso Skriniar e Gagliardini (che sta seguendo un lavoro personalizzato) è prevista la consueta doppia seduta”, spiega La Gazzetta dello Sport di oggi. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 10 luglio 2022)inadGentile E’ iniziata nella giornata di mercoledì la stagione dell’con ilin corso di svolgimento in quel diGentile. Nella giornata odierna previstaper chi è arrivato da poco, mentre gli altri svolgerà solo l’allenamento mattutino. “Chi è inda martedì scorsoavrà il pomeriggio libero, mentre per Correa, Lautaro, Lukaku, lo stesso Skriniar e Gagliardini (che sta seguendo un lavoro personalizzato) è prevista la consueta”, spiega La Gazzetta dello Sport di. L'articolo proviene damagazine.

