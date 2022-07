Inter, Bremer si sente già nerazzurro. Ecco cosa ha detto (Di domenica 10 luglio 2022) ... insieme all'agente del giocatore - riporta la Gazzetta dello Sport - . Da una parte il d.s. ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calciomercato", "item": "https://www.itasportpress.it/... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 luglio 2022) ... insieme all'agente del giocatore - riporta la Gazzetta dello Sport - . Da una parte il d.s. ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calciomercato", "item": "https://www.itasportpress.it/...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, non c'è accordo con il @PSG_inside per #Skriniar - Gazzetta_it : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, non solo #Bremer: si pensa a #Zagadou - sportli26181512 : Juve-Inter, è testa a testa per Bremer: derby (d’Italia) di mercato, decidono le cessioni: Juve-Inter, è testa a te… - Lautaro79772178 : RT @InterHubOff: ???? Inter al lavoro per acquistare Bremer. La prima offerta sarà un prestito con obbligo di riscatto (28-30mln). Pronto un… -