Insulti omofobi prima del Gp d' Austria | aperta un' inchiesta | nel mirino tifosi di Verstappen

Si tratterebbe dirazzisti e, alcune donne dicono inoltre di essere state vittime di molestie sessuali. "Siamo stati informati del fatto che alcuni supporters hanno utilizzati frasi ...Tifosi olandesi sotto osservazione per, sessisti e razzisti indirizzati ai piloti e ad altri supporter sul circuito dello Spielberg. La Formula 1 ritiene inaccettabili alcuni messaggi pubblicati sui social e in una nota fa ... Omofobia: depositate denunce per discriminazione, anche in Ticino SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) - A meno di un paio d'ore dal via del Gran Premio d'Austria, la Fia ha annunciato di aver aperto un'inchiesta ...A meno di un paio d’ore dal via del Gran Premio d’Austria , la Fia ha annunciato di aver aperto un’inchiesta in merito a presunti "comportamenti ...