Infortunio Traore, l’ivoriano salta la preparazione del Sassuolo a Vipiteno: le condizioni (Di domenica 10 luglio 2022) Infortunio Traore, il centrocampista del Sassuolo costretto a saltare la fase di preparazione dei neroverdi a Vipiteno: ecco come sta Hamed Junior Traore salta la prima fase di preparazione alla nuova stagione del Sassuolo per Infortunio. A comunicarlo lo stesso club neroverde. IL COMUNICATO – «Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per la preparazione in corso a Vipiteno. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022), il centrocampista delcostretto are la fase didei neroverdi a: ecco come sta Hamed Juniorla prima fase dialla nuova stagione delper. A comunicarlo lo stesso club neroverde. IL COMUNICATO – «Hamed Traorè non sarà aggregato al gruppo squadra per lain corso a. Il calciatore neroverde è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura al quinto metatarso del piede sinistro. Ulteriori valutazioni saranno effettuate nei prossimi giorni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

