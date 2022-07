Inferno a Roma, l’incendio è domato, la rabbia no. Gualtieri nel mirino: “La situazione gli è sfuggita di mano” (Di domenica 10 luglio 2022) Un Inferno: ci vuole mezza giornata e una intera notte per domare l’incendio a Roma. Un’apocalisse di fiamme e di fumo che ha interessato la zona tra via Casilina e via Togliatti, nei pressi delle attività di autodemolizione e di vegetazione nella zona di Centocelle, ai confini con il parco archeologico. La nube nera che ha avvolto nella sua ombra il quartiere est della capitale si è finalmente dissolta: ma c’è voluto l’impiego di una ingente squadra di operatori disseminati tra via Togliatti, via Casilina, via dei Romanisti, via Fadda per riuscire a venire a capo di un rogo che ha gettato nel panico un quadrante vasto e popoloso della capitale. Incendio a Roma, Vigili del fuoco: «La situazione è sotto controllo» Sono 50 i vigili del fuoco che stanno ancora operando, 20 gli automezzi ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 10 luglio 2022) Un: ci vuole mezza giornata e una intera notte per domare. Un’apocalisse di fiamme e di fumo che ha interessato la zona tra via Casilina e via Togliatti, nei pressi delle attività di autodemolizione e di vegetazione nella zona di Centocelle, ai confini con il parco archeologico. La nube nera che ha avvolto nella sua ombra il quartiere est della capitale si è finalmente dissolta: ma c’è voluto l’impiego di una ingente squadra di operatori disseminati tra via Togliatti, via Casilina, via deinisti, via Fadda per riuscire a venire a capo di un rogo che ha gettato nel panico un quadrante vasto e popoloso della capitale. Incendio a, Vigili del fuoco: «Laè sotto controllo» Sono 50 i vigili del fuoco che stanno ancora operando, 20 gli automezzi ...

