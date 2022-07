Incidente per Chiara Ferragni, barca rotta al largo della Grecia: “Siamo da tre ore fermi nel nulla, dannazione” (Di domenica 10 luglio 2022) Disavventura in mezzo al mare per Chiara Ferragni. L’influencer, reduce dalle passerelle dell’haute couture durante la Paris Fashion Week, si è concessa una breve vacanza con gli amici al largo della Grecia. Giunto all’aeroporto di Atene, il gruppo è salito su un’imbarcazione diretta a Hydra, una magnifica isola affacciata sul Peloponneso, tra Poros e Spetes, a un’ora mezza dalla capitale. Non sempre tutto va secondo i piani: improvvisamente la barca si è rotta e la comitiva si è trovata senza alcuna possibilità di raggiungere la meta. “Ragazzi ci si è rotta una barca. Stiamo cercando di ancorare da qualche parte, aspettando che arrivi un taxi boat”, ha raccontato l’imprenditrice. Incappucciata per ripararsi dal forte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Disavventura in mezzo al mare per. L’influencer, reduce dalle passerelle dell’haute couture durante la Paris Fashion Week, si è concessa una breve vacanza con gli amici al. Giunto all’aeroporto di Atene, il gruppo è salito su un’imzione diretta a Hydra, una magnifica isola affacciata sul Peloponneso, tra Poros e Spetes, a un’ora mezza dalla capitale. Non sempre tutto va secondo i piani: improvvisamente lasi èe la comitiva si è trovata senza alcuna possibilità di raggiungere la meta. “Ragazzi ci si èuna. Stiamo cercando di ancorare da qualche parte, aspettando che arrivi un taxi boat”, ha raccontato l’imprenditrice. Incappucciata per ripararsi dal forte ...

