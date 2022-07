Incendio Roma, vigili del fuoco dopo una notte di lavoro: “Situazione sotto controllo”. Ecco cosa rimane dopo il rogo (Di domenica 10 luglio 2022) dopo una notte di lavoro delle squadre di vigili del fuoco è generalmente sotto controllo l’Incendio che si è sviluppato nelle attività di autodemolizione e nella vegetazione tra via Togliatti, via Casilina, via dei Romanisti, via Fadda, nella zona di Centocelle. Sono 50 i vigili del fuoco che stanno ancora operando, 20 gli automezzi impiegati, anche il mezzo speciale Dragon fatto arrivare dall’aeroporto di Fiumicino. Continua l’opera di smassamento, bonifica e raffreddamento dei materiali stoccati nelle attività di autodemolizioni, anche con l’impiego di escavatori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022)unadidelle squadre didelè generalmentel’che si è sviluppato nelle attività di autodemolizione e nella vegetazione tra via Togliatti, via Casilina, via deinisti, via Fadda, nella zona di Centocelle. Sono 50 idelche stanno ancora operando, 20 gli automezzi impiegati, anche il mezzo speciale Dragon fatto arrivare dall’aeroporto di Fiumicino. Continua l’opera di smassamento, bonifica e raffreddamento dei materiali stoccati nelle attività di autodemolizioni, anche con l’impiego di escavatori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

