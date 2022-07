Incendio a Centocelle | si fa avanti l' ipotesi pista dolosa

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al vastoche ha colpito ieri l'area est della Capitale e alcuni autodemolitori nella zona di via Palmiro Togliatti. I magistrati non escludono alcunama al momento è presto per ipotizzare moventi mafiosi. Sugli altri roghi che hanno colpito la Capitale nelle scorse settimane i pm hanno finora avviato singoli fascicoli. E del rogo diparla anche l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patané. «Roma è evidentemente sotto attacco a causa di una sequela inquietante di incendi che si sono sviluppati in diverse zone della città nei giorni scorsi e che hanno coinvolto gli autodemolitori sulla Casilina e il Parco dima pochi giorni fa hanno distrutto una parte importante del Parco del Pineto». Lo scrive ...