Incendi in Sardegna, la Regione paga i privati per pattugliare le strade e le associazioni di volontariato insorgono: "Sperpero di denaro" (Di domenica 10 luglio 2022) La Sardegna brucia e la Regione, anziché risolvere le criticità della macchina antIncendio (tra cui la carenza di personale), decide di affidare ai privati una parte del servizio di pattugliamento stradale. Il tutto ha un costo, per meno di 2 mesi, di circa un milione e mezzo di euro, Iva esclusa. IL BANDO – È quanto previsto da una procedura aperta telematica dai tempi strettissimi. Il bando per individuare i soggetti privati è on line sul sito istituzionale e scadrà il prossimo 18 luglio, mentre l'apertura delle offerte avverrà il giorno successivo. I fondi fanno parte dello stanziamento di 3 milioni di euro che la Finanziaria regionale del 2022 ha previsto per rafforzare la capacità operativa delle strutture operative regionali di Protezione civile. Ma da qui ad aprire ai privati ce ...

