Incendi a Roma, Enrico Vanzina: «Le tante zavorre di una città che vuole ripartire»

Fiamme, esplosioni, boati, colonne di fumo nero, aria irrespirabile, cittadini in fuga dai loro palazzi. Queste sono le scene da film catastrofico che hanno funestato un pomeriggio di luglio torrido...

gualtierieurope : Gli #incendi degli ultimi giorni sono una sequenza impressionante di episodi che stanno mettendo a dura prova #Roma… - CarloCalenda : Incendi, immondizia, degrado: Roma è ormai una bomba ecologica. Sugli autodemolitori abusivi andati a fuoco… - repubblica : La Capitale di nuovo in fiamme: “Dietro gli incendi c'è la mano criminale della mafia dei rifiuti” [di Luca Monaco] - PapaItaliano4 : RT @janavel7: Ci sono interi pezzi di Roma fuori controllo o fuorilegge. Il problema non è tanto sapere se gli incendi siano o no dolosi (t… - Violett11315738 : RT @romatoday: Emergenza incendi a Roma, il grido d'aiuto dei vigili del fuoco: 'Siamo troppo pochi' -