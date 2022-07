"Incapaci, non hanno coraggio". La ramanzina della Maglie, i politici nel suo mirino (Di domenica 10 luglio 2022) "È una questione di Incapacità di una buona parte dei partiti italiani, se non di tutti, di scegliere quello che vogliono fare": Maria Giovanna Maglie, ospite di Controcorrente su Rete 4, ci va giù pesante quando parla della politica. "E' proprio un problema di mancanza di coraggio e di visione - ha continuato la giornalista, in collegamento con la trasmissione -. E' arrivato il momento che ce lo diciamo, tant'è vero che abbiamo un tecnocrate - circondato di alcuni tecnocrati - a capo del governo". La Maglie, poi, ha spiegato che tutto questo danneggia gli italiani: "Credo che quando la situazione diventa così precaria e scivolosa, in ballo c'è una condizione di vita degli elettori che peggiora ogni giorno di più. Ci sono due possibilità: che a qualcuno dei partiti venga in mente che devono ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) "È una questione dità di una buona parte dei partiti italiani, se non di tutti, di scegliere quello che vogliono fare": Maria Giovanna, ospite di Controcorrente su Rete 4, ci va giù pesante quando parlapolitica. "E' proprio un problema di mancanza die di visione - ha continuato la giornalista, in collegamento con la trasmissione -. E' arrivato il momento che ce lo diciamo, tant'è vero che abbiamo un tecnocrate - circondato di alcuni tecnocrati - a capo del governo". La, poi, ha spiegato che tutto questo danneggia gli italiani: "Credo che quando la situazione diventa così precaria e scivolosa, in ballo c'è una condizione di vita degli elettori che peggiora ogni giorno di più. Ci sono due possibilità: che a qualcuno dei partiti venga in mente che devono ...

