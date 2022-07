“Il viaggio degli eroi”, a 40 anni dalla notte del Bernabeu il racconto di una delle imprese azzurre più esaltanti (Di domenica 10 luglio 2022) “Il viaggio degli eroi” è il titolo del film documentario sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nel 1982 a Madrid, a quarant’anni esatti dalla “notte del Bernabeu”, in cui i gol degli azzurri inchiodarono sul 3 a 1 la fortissima e favorita Germania Ovest. Rai 1 trasmette domani – lunedì 11 luglio alle 21.25, in contemporanea su RaiPlay, ma anche alcuni cinema lo trametteranno domani ed il 12 luglio -, il racconto di una delle imprese più esaltanti degli azzurri, attraverso le inedite riflessioni dei protagonisti di quel viaggio. Un cammino contro tutto e contro tutti, che dopo un avvio difficile fatto di sconfitte, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) “Il” è il titolo del film documentario sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio nel 1982 a Madrid, a quarant’esattidel”, in cui i golazzurri inchiodarono sul 3 a 1 la fortissima e favorita Germania Ovest. Rai 1 trasmette domani – lunedì 11 luglio alle 21.25, in contemporanea su RaiPlay, ma anche alcuni cinema lo trametteranno domani ed il 12 luglio -, ildi unapiùazzurri, attraverso le inedite riflessioni dei protagonisti di quel. Un cammino contro tutto e contro tutti, che dopo un avvio difficile fatto di sconfitte, ...

