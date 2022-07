Il turismo sopravvivrà alla recessione globale

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 luglio 2022) l sistema socio-economico laziale mantiene le posizioni raggiunte nell'anno precedente. Nel 2021 le principali variabili economiche hanno macinato ottimi risultati recuperando oltre i 2/3 di quanto perso nel 2020. Anche il primo trimestre dell'anno in corso ha mantenuto lo stesso trend ma a fare ulteriormente la differenza in positivo è stata l'attrattività turistica, cioè Roma. La quale è sempre più caput mundi, termine che le è stato attribuito ai tempi dell'impero romano quale crocevia di ogni attività politica, economica e culturale mondiale, adesso non lo è più dei primi due, ma torna ad esserlo dell'attrattività turistica e culturale. Il suo peso sulla composizione del Pil laziale supera ormai i 3/4 e in termini di reddito procapite è superiore di oltre il 20% a quello mediano della regione. Se ilmantiene fedeaspettative Roma, ...