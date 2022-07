Il sottosegretario alla Salute: “Dobbiamo liberare i positivi asintomatici” (Di domenica 10 luglio 2022) Andrea Costa (Noi con l’Italia) continua la sua battaglia sull’eliminazione dell’isolamento dei positivi asintomatici. Ci crede, il sottosegretario alla Salute: “Sono stato tra i primi a portare il tema sul tavolo del Governo”. Ma a oggi, è ancora lì. Intanto, il secondo richiamo (quarta dose) verrà esteso fino ai 60enni di certo entro l’autunno. Perché domani, a quanto pare, dall’Ema in merito non dovrebbe arrivare nessuna indicazione. Mentre il Green pass, oramai resterà un solo un ricordo (brutto). sottosegretario Costa, si parla da settimane di nuove misure ma intanto i contagi schizzano, il tempo passa ma il governo finora non interviene.“L’obiettivo del Governo è quello di non tornare indietro. Dobbiamo partire dalla consapevolezza che il ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 10 luglio 2022) Andrea Costa (Noi con l’Italia) continua la sua battaglia sull’eliminazione dell’isolamento dei. Ci crede, il: “Sono stato tra i primi a portare il tema sul tavolo del Governo”. Ma a oggi, è ancora lì. Intanto, il secondo richiamo (quarta dose) verrà esteso fino ai 60enni di certo entro l’autunno. Perché domani, a quanto pare, dall’Ema in merito non dovrebbe arrivare nessuna indicazione. Mentre il Green pass, oramai resterà un solo un ricordo (brutto).Costa, si parla da settimane di nuove misure ma intanto i contagi schizzano, il tempo passa ma il governo finora non interviene.“L’obiettivo del Governo è quello di non tornare indietro.partire dconsapevolezza che il ...

