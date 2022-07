Il segreto che si nasconde sotto un celebre monumento di Roma, ecco di cosa si tratta, l’esperienza è unica (Di domenica 10 luglio 2022) Roma è un museo a cielo aperto, la città denominata Caput Mundi per la sua impronta nella storia del mondo. Ad ogni angolo si trova qualcosa che narra un momento importante, e conoscerla tutta è praticamente impossibile. In pochi, infatti, sanno dell’esistenza di un luogo incredibile proprio sotto uno dei monumenti più famosi della capitale. L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 10 luglio 2022)è un museo a cielo aperto, la città denominata Caput Mundi per la sua impronta nella storia del mondo. Ad ogni angolo si trova qualche narra un momento importante, e conoscerla tutta è praticamente impossibile. In pochi, infatti, sanno dell’esistenza di un luogo incredibile propriouno dei monumenti più famosi della capitale. L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Pubblicità

fattoquotidiano : Un legno dritto dell’umanità: @xychelsea 'La Rivoluzione di WikiLeaks' la serie condotta da @SMaurizi che ricostru… - GSerrrrra : @PoliticaPerJedi Tu avevi votato per cambiare ma non Gualtieri. Chissà quanti tra quelli che per spirito di bandie… - mixc7 : RT @BavuttiRoberta: Mio marito mi ha appena detto che in ditta da lui sono tutti convinti ?? e continuano a vaccinarsi con sti caz** di sier… - Erianna171 : RT @SalaLettura: Ma sarà troppo tardi; ed io me n'andrò zitto tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto. —Eugenio Montale,da “ Oss… - tuttologo2000 : RT @BavuttiRoberta: Mio marito mi ha appena detto che in ditta da lui sono tutti convinti ?? e continuano a vaccinarsi con sti caz** di sier… -