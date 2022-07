Il Santuario della Madonna dei Campi, un capolavoro pittorico a due passi da Calvenzano (Di domenica 10 luglio 2022) Alcuni lo paragonano alla Cappella Sistina, altri semplicemente lo definiscono il “gioiello dell’arte barocca bergamasca”. Stiamo parlando dell’Oratorio della Beata Vergine Assunta di Calvenzano, edificio sacro posto a cavallo delle province di Bergamo e Cremona nonché perla sconosciuta dell’architettura orobica. Meglio conosciuta come “Santuario della Madonna dei Campi”, la chiesa spicca all’interno del contesto rurale grazie al rosso dei mattoni e al bianco dell’intonaco che condiscono la parte esterna. Nonostante la sua bellezza risplenda particolarmente, essa ha origini ancora oggi sconosciute: l’aspetto attuale non consente di datare con precisione la sua costruzione che tuttavia si può collocare antecedentemente al Cinquecento. A rendere particolarmente visibile il fabbricato ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) Alcuni lo paragonano alla Cappella Sistina, altri semplicemente lo definiscono il “gioiello dell’arte barocca bergamasca”. Stiamo parlando dell’OratorioBeata Vergine Assunta di, edificio sacro posto a cavallo delle province di Bergamo e Cremona nonché perla sconosciuta dell’architettura orobica. Meglio conosciuta come “dei”, la chiesa spicca all’interno del contesto rurale grazie al rosso dei mattoni e al bianco dell’intonaco che condiscono la parte esterna. Nonostante la sua bellezza risplenda particolarmente, essa ha origini ancora oggi sconosciute: l’aspetto attuale non consente di datare con precisione la sua costruzione che tuttavia si può collocare antecedentemente al Cinquecento. A rendere particolarmente visibile il fabbricato ...

