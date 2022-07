Il sale uccide | +28% di rischio di morte Chi ne usa troppo si taglia due anni

(Di domenica 10 luglio 2022) Lo studio condotto dal professor Lu Qi, della Tulane University School of Public Health and Tropical Medicine di New Orleans negli Stati Uniti e che sarà pubblicato lunedì sull'European Heart Journal, la rivista leader e ufficiale di cardiologia generale della Società Europea di Cardiologia, lo prova in modo netto Segui su affaritaliani.it

Quindi si è optato per guardare il sale che aggiungiamo ai cibi che mangiamo. Nello studio si è anche notato che il rischio di morte prematura legata all'aggiunta di sale erano leggermente ridotti...