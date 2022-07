Il prezzo del grano schizza alle stelle: la crisi alimentare travolge mezzo mondo (Di domenica 10 luglio 2022) I prezzi del grano balzano a livello mondiale del 6,6% in un solo giorno con una decisa inversione di tendenza, sotto la spinta della ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina che sembra interessata ad acquistare per l'importazione grano straniero, ma anche il mais che fa segnare un deciso aumento del +4,6%. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti alla chiusura settimanale del Chicago Board of Trade, punto di riferimento internazionale del mercato future dei cereali con il grano che è salito a 8,91 dollari a bushel e il mais a 6,23 dollari per bushel dopo un periodo di ribassi. «Una scossa per i mercati dopo il lungo stallo sullo sblocco nei trasporti delle produzioni dell'Ucraina che- sottolinea la Coldiretti - è uno dei principali produttori ed esportatori, e nel mondo esporta il 10% del frumento tenero ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) I prezzi delbalzano a livello mondiale del 6,6% in un solo giorno con una decisa inversione di tendenza, sotto la spinta della ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Cina che sembra interessata ad acquistare per l'importazionestraniero, ma anche il mais che fa segnare un deciso aumento del +4,6%. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti alla chiusura settimanale del Chicago Board of Trade, punto di riferimento internazionale del mercato future dei cereali con ilche è salito a 8,91 dollari a bushel e il mais a 6,23 dollari per bushel dopo un periodo di ribassi. «Una scossa per i mercati dopo il lungo stallo sullo sblocco nei trasporti delle produzioni dell'Ucraina che- sottolinea la Coldiretti - è uno dei principali produttori ed esportatori, e nelesporta il 10% del frumento tenero ...

Pubblicità

arrigoni_paolo : Esterrefatto dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate dove si afferma che l’aliquota #Iva ridotta al 5%, introdott… - arrigoni_paolo : È necessario che il Direttore dell’Agenzia prenda in mano la questione e revochi questa interpretazione che è contr… - bendellavedova : Parole Patuanelli pesanti. Conte sta con piede dentro e uno fuori maggioranza, tira troppo corda per ragioni purame… - artiwind : Il prezzo del grano è pressoché tornato ai livelli pre guerra. - DavideDa3 : RT @theMilanZone_: ???? Il PSG ha rallentato per #RenatoSanches. Il Milan, che ha già l'accordo con il Lille sul prezzo del cartellino, lavor… -