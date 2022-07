Il Nord Stream 1 chiude per lavori di manutenzione. 'Scenario da incubo' lo definisce la Germania (Di domenica 10 luglio 2022) - Forniture interrotte per 10 giorni per lavori di manutenzione, fa sapere Mosca. Ma l'Ue teme che il Cremlino possa chiudere definitivamente i rubinetti, con effetti devastanti in vista dell' inverno Leggi su tg.la7 (Di domenica 10 luglio 2022) - Forniture interrotte per 10 giorni perdi, fa sapere Mosca. Ma l'Ue teme che il Cremlino possare definitivamente i rubinetti, con effetti devastanti in vista dell' inverno

