Il Movimento non vuole il Papeete bis ma aiuti concreti alle famiglie. E senza passi in avanti da parte di Draghi, sarà rottura già con il voto in Senato al dl Aiuti (Di domenica 10 luglio 2022) Il Movimento non vuole il Papeete bis ma Aiuti concreti alle famiglie. E senza passi in avanti da parte di Draghi, sarà rottura. Si può riassumere così la linea dei 5 Stelle per convincerli ad evitare l’uscita dalla maggioranza in occasione del voto al Senato sul dl Aiuti. “Se il decreto Aiuti non migliorerà, il M5S potrebbe uscire dall’Aula del Senato. La linea è chiara: non vogliamo un Papeete bis, ma il salario minimo”. A spiegare la linea pentastellata è il sottosegretario Carlo Sibilia, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 luglio 2022) Ilnonilbis ma. Eindadi. Si può riassumere così la linea dei 5 Stelle per convincerli ad evitare l’uscita dalla maggioranza in occasione delalsul dl. “Se il decretonon migliorerà, il M5S potrebbe uscire dall’Aula del. La linea è chiara: non vogliamo unbis, ma il salario minimo”. A spiegare la linea pentastellata è il sottosegretario Carlo Sibilia, ...

