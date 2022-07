Il ministro Garavaglia ha inaugurato il 12° concorso d’eleganza Città di San Pellegrino (Di domenica 10 luglio 2022) Villa Gromo di Mapello, alle pendici del Monte Canto in provincia di Bergamo, ha ospitato l’inaugurazione ufficiale del 12° concorso d’eleganza Città di San Pellegrino Terme. Al taglio del nastro sono intervenuti il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, l’Assessore Regionale al Turismo Lara Magoni, il sindaco di Mapello Alessandra Locatelli, il Presidente dell’ASI Alberto Scuro e il Presidente del Club Orobico Ugo Gambardella. “I veicoli storici – ha detto il ministro Garavaglia – hanno una potenza incredibile per la promozione dell’offerta turistica del nostro Paese, maggiormente amplificata dal connubio con le antiche dimore come quella che ha ospitato la prima giornata del concorso”. “La significativa presenza delle istituzioni – ... Leggi su bergamonews (Di domenica 10 luglio 2022) Villa Gromo di Mapello, alle pendici del Monte Canto in provincia di Bergamo, ha ospitato l’inaugurazione ufficiale del 12°di SanTerme. Al taglio del nastro sono intervenuti ildel Turismo Massimo, l’Assessore Regionale al Turismo Lara Magoni, il sindaco di Mapello Alessandra Locatelli, il Presidente dell’ASI Alberto Scuro e il Presidente del Club Orobico Ugo Gambardella. “I veicoli storici – ha detto il– hanno una potenza incredibile per la promozione dell’offerta turistica del nostro Paese, maggiormente amplificata dal connubio con le antiche dimore come quella che ha ospitato la prima giornata del”. “La significativa presenza delle istituzioni – ...

