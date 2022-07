Il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti: la favola d’amore a Lucca (Di domenica 10 luglio 2022) C’era grande attesa a Lucca per le nozze di Damiano Carrara, che la sua Toscana, continua a portarla nel cuore nonostante abbia dovuto lasciare l’Italia per trovare fama e successo, e per realizzare i suoi sogni. Per il giorno del si, il protagonista di alcuni dei programmi più amati di Real Time, ha scelto proprio la sua terra di origine. Il 9 luglio, il matrimonio: Damiano Carrara si è sposata con Chiara Maggenti. Per la cerimonia religiosa gli sposi hanno scelto la basilica di San Frediano, uno dei luoghi di culto più antichi di Lucca. Un luogo di grande valore storico artistico. E all’arrivo del pasticcere famoso in tutto il mondo, non c’erano solo gli invitati ma anche tanti curiosi. Un paio di mesi fa infatti, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 luglio 2022) C’era grande attesa aper le nozze di, che la sua Toscana, continua a portarla nel cuore nonostante abbia dovuto lasciare l’Italia per trovare fama e successo, e per realizzare i suoi sogni. Per il giorno del si, il protagonista di alcuni dei programmi più amati di Real Time, ha scelto proprio la sua terra di origine. Il 9 luglio, ilsi è sposata con. Per la cerimonia religiosa gli sposi hanno scelto la basilica di San Frediano, uno dei luoghi di culto più antichi di. Un luogo di grande valore storico artistico. E all’arrivo del pasticcere famoso in tutto il mondo, non c’erano solo gli invitati ma anche tanti curiosi. Un paio di mesi fa infatti, ...

