Il massacro di Chasiv Yar | missili russi sui palazzi | almeno 15 morti e una bimba di 9 anni sparita

(Di domenica 10 luglio 2022)quindici persone hanno perso la vita e altre 30, incluso una bambina di nove, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale diYar - nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale - in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa conHurricane.

Pubblicità

augusto_amato : Il massacro di Chasiv Yar: missili russi sui palazzi, almeno 10 morti e una bimba di 9 anni sparita - Stefaniaugo77 : RT @LaStampa: Il massacro di Chasiv Yar: missili russi sui palazzi, almeno 10 morti e una bimba di 9 anni sparita - leftsnoopy : RT @leftsnoopy: Il massacro di Chasiv Yar: missili russi sui palazzi, almeno 10 morti e una bimba di 9 anni sparita. - leftsnoopy : Il massacro di Chasiv Yar: missili russi sui palazzi, almeno 10 morti e una bimba di 9 anni sparita.… - LaStampa : Il massacro di Chasiv Yar: missili russi sui palazzi, almeno 10 morti e una bimba di 9 anni sparita -

La Stampa

Almeno dieci persone hanno perso la vita e altre 30, incluso una bambina di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale diYar - nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale - in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa con missili Hurricane.Almeno dieci persone hanno perso la vita e altre 30, incluso una bambina di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale diYar - nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale - in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa con missili Hurricane. Il massacro di Chasiv Yar: missili russi sui palazzi, almeno 10 morti e una bimba di 9 anni sparita Almeno dieci persone hanno perso la vita e altre 30, incluso una bambina di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio ...