Il Giornale attacca Elkann | se la Ferrari avesse un presidente presente | farebbe saltare i timpani a Binotto

Fa ancora discutere il duello tra i Ferraristi Sainz e Leclerc nella Sprint Race di ieri in Austria, duello che ha ovviamente favorito Verstappen che era primo e ha guidato più o meno indisturbato. Scrive Umberto Zapelloni su Il Giornale: La Ferrari ha finalmente indovinato la strategia giusta. Per far vincere Max Verstappen e la Red Bull. Lascia lottare i suoi piloti tra di loro e toglie così ogni pressione a Max. Un passaggio dedicato a John Elkann Ci fosse un presidente presente e non sempre silenzioso, forse prenderebbe il telefono e farebbe saltare i timpani al responsabile della Scuderia. Leclerc e Sainz hanno rischiato di prendersi dentro, di finire la loro Sprint Race nella ghiaia. Binotto alla fine è stato ...

