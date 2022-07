Il dress code anti afa: come vestirsi con il caldo? (Di domenica 10 luglio 2022) Life&People.it come vestirsi d’estate in città? Con il caldo e le temperature roventi alcune volte sembra davvero impossibile scegliere i vestiti giusti da indossare. Spesso poi è davvero difficile coniugare comodità e bon ton o mantenere l’equilibrio tra abiti freschi e decoro. Se si è in vacanza in una città d’arte, ovviamente, è permesso un abbigliamento un po’ più libero e informale, se si è in città per lavoro bisogna vestire più formali e rispettare il dress code soprattutto quando si va al lavoro. In ogni caso bisogna fare attenzione agli errori da non commettere, anche quando l’afa arriva e ci rende le giornate difficili. Il bon ton suggerisce sempre di vestirsi in modo adeguato; quindi anche d’estate nei luoghi d’arte bisogna assolutamente evitare capi troppo succinti o ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 10 luglio 2022) Life&People.itd’estate in città? Con ile le temperature roventi alcune volte sembra davvero impossibile scegliere i vestiti giusti da indossare. Spesso poi è davvero difficile coniugare comodità e bon ton o mantenere l’equilibrio tra abiti freschi e decoro. Se si è in vacanza in una città d’arte, ovviamente, è permesso un abbigliamento un po’ più libero e informale, se si è in città per lavoro bisogna vestire più formali e rispettare ilsoprattutto quando si va al lavoro. In ogni caso bisogna fare attenzione agli errori da non commettere, anche quando l’afa arriva e ci rende le giornate difficili. Il bon ton suggerisce sempre diin modo adeguato; quindi anche d’estate nei luoghi d’arte bisogna assolutamente evitare capi troppo succinti o ...

