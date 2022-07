Il dolce scatto di Stefano de Martino a Belen: quella foto che tutti aspettavano (Di domenica 10 luglio 2022) Che dolcezza nello scatto che Stefano de Martino ha regalato ai suoi follower. Da quando lui e Belen Rodriguez sono tornati insieme, il conduttore non ha mai fatto una dedica alla sua ex-non ex moglie. Ma ieri, ha deciso di regalare a tutti un tramonto speciale, un tramonto che sa di Belen. Senza parole, perchè non servono, con una bellissima foto della conduttrice in primo piano e le luci romantiche che facevano da cornice per uno scatto che non ha bisogno di didascalie. Una foto che mette a tacere anche le tante voci: la Rodriguez per qualche giorno non è stata presente sui social e i fan hanno anche pensato che potesse esserle successo qualcosa. Ma va tutto a gonfie vele. Ieri anche Belen è tornata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 10 luglio 2022) Chezza nellochedeha regalato ai suoi follower. Da quando lui eRodriguez sono tornati insieme, il conduttore non ha mai fatto una dedica alla sua ex-non ex moglie. Ma ieri, ha deciso di regalare aun tramonto speciale, un tramonto che sa di. Senza parole, perchè non servono, con una bellissimadella conduttrice in primo piano e le luci romantiche che facevano da cornice per unoche non ha bisogno di didascalie. Unache mette a tacere anche le tante voci: la Rodriguez per qualche giorno non è stata presente sui social e i fan hanno anche pensato che potesse esserle successo qualcosa. Ma va tutto a gonfie vele. Ieri ancheè tornata ...

