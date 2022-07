Il Chelsea chiude l’affare per Raheem Sterling del Man City (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-09 22:38:13 Il web non parla d’altro: Di Conor Laird Pubblicato: 9 luglio 2022 21:38Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2022 23:12 Il Chelsea, alla fine di sabato, ha siglato un accordo per firmare Raheem Sterling dai rivali della Premier League Manchester City. La speculazione a sorpresa che collegava Sterling con un trasferimento nella zona ovest di Londra, ovviamente, ha iniziato ad emergere sui media alla fine del mese scorso. Tra la continua incertezza che circonda il futuro di Timo Werner, Hakim Ziyech e Christian Pulisic, il Chelsea ha rapidamente identificato Sterling come una potenziale aggiunta ai ranghi offensivi del club in vista della prossima stagione. Il nazionale inglese si è spesso ritrovato dall’esterno a guardare quando si trattava ... Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) 2022-07-09 22:38:13 Il web non parla d’altro: Di Conor Laird Pubblicato: 9 luglio 2022 21:38Ultimo aggiornamento: 9 luglio 2022 23:12 Il, alla fine di sabato, ha siglato un accordo per firmaredai rivali della Premier League Manchester. La speculazione a sorpresa che collegavacon un trasferimento nella zona ovest di Londra, ovviamente, ha iniziato ad emergere sui media alla fine del mese scorso. Tra la continua incertezza che circonda il futuro di Timo Werner, Hakim Ziyech e Christian Pulisic, ilha rapidamente identificatocome una potenziale aggiunta ai ranghi offensivi del club in vista della prossima stagione. Il nazionale inglese si è spesso ritrovato dall’esterno a guardare quando si trattava ...

Pubblicità

chrii10__ : RT @EneaBelpassi: Transizione positiva del Chelsea in zona offensiva, verticalizzazione di Kanté verso Mount?????????????? che taglia in area, ott… - news_mercato_ : #Calciomercato, accordo tra #ManchesterCity e #Chelsea per Raheem #Sterling per una cifra intorno ai 52 milioni di… - ilbiscionepensa : @90ordnasselA @MatteoBarzaghi Segnati questo @90ordnasselA se il milan chiude il belga, renato sanchez e quello del… - EneaBelpassi : Transizione positiva del Chelsea in zona offensiva, verticalizzazione di Kanté verso Mount?????????????? che taglia in are… - BeanInterista : 4 luglio. Altra puntata di calciomercato. Chelsea in corsa, PSG che chiude Vitinha, Galtier e sta accelerando per S… -