Il Centro dei veleni. Giovanni Toti prova a unire ma tutti già litigano (Di domenica 10 luglio 2022) «Ora tiriamo su le cazzuole e vediamo di ripulire il palco della calcina». Sorride Giovanni Toti quando, all'ora di pranzo di ieri, chiude la convention della sua creatura politica «Italia al Centro», a Roma, Auditorium Antonianum. Il colpo d'occhio c'è, una fiumana arancione tra striscioni, palco a tema e badge e i tanti arrivati per questa giornata che, dice Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale, serve a «recintare uno spazio. Ci sono persone che pensano che c'è biosogno di una forza centrale moderata, perché questo spazio è stato grande quanto è stata grande l'Italia». In platea ci sono i parlamentari, i consiglieri regionali. Ci sono buoni esempi di governo del territorio, dal sindaco di Genova fresco di rielezione al primo turno Marco Bucci al giovane, ma già alla seconda esperienza, assessore regionale ligure Giacomo ... Leggi su iltempo (Di domenica 10 luglio 2022) «Ora tiriamo su le cazzuole e vediamo di ripulire il palco della calcina». Sorridequando, all'ora di pranzo di ieri, chiude la convention della sua creatura politica «Italia al», a Roma, Auditorium Antonianum. Il colpo d'occhio c'è, una fiumana arancione tra striscioni, palco a tema e badge e i tanti arrivati per questa giornata che, dice Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale, serve a «recintare uno spazio. Ci sono persone che pensano che c'è biosogno di una forza centrale moderata, perché questo spazio è stato grande quanto è stata grande l'Italia». In platea ci sono i parlamentari, i consiglieri regionali. Ci sono buoni esempi di governo del territorio, dal sindaco di Genova fresco di rielezione al primo turno Marco Bucci al giovane, ma già alla seconda esperienza, assessore regionale ligure Giacomo ...

CarloCalenda : All’Italia non serve il centro fritto misto, con Di Maio e Mastella, nè la politica dei due forni, ma amministrator… - amnestyitalia : 'In Iraq avevamo sentito parlare dei diritti umani e dei diritti delle donne in Europa. Ma qui non c'è alcun diritt… - berlusconi : Qualcuno parla di “costruire un centro politico” del Paese. Vorrei ricordare che il centro è Forza Italia, che in I… - LuciaDeVivo2 : RT @_Nico_Piro_: “Ok tutti i lettori possono esprimere un giudizio sul prodotto informazione”. Si ma nessun centro di ricerca o aunannagana… - Romyn71 : RT @Flayana_: Come potete vedere dal grafico il tasso di contagiosità dei vaccinati (centro) è 2837 volte superiore a quello dei non vaccin… -