Il Bayern fa sul serio per de Ligt: bavaresi in Italia per trattare con la Juve (Di domenica 10 luglio 2022) L’offensiva del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt sta per partire ufficialmente. Perché il direttore sportivo del club tedesco Hasan Salihamidzic è pronto a salire su volo in direzione Torino, per provare a strappare il difensore alla Juventus e portarlo in Baviera a suon di milioni. Nella giornata di lunedì 11 luglio infatti il dirigente del Bayern è atteso in Italia per incontrare la Juventus e iniziare a trattare il trasferimento del centrale difensivo. I bianconeri puntano ad incassare 100 milioni dalla cessione dell’olandese (la clausola rescissoria è di 120), per reinvestire la cifra su altre operazioni in entrata (in primis quella che vede protagonista Nicolò Zaniolo). Difficilmente il Bayern arriverà ad offrire la cifra richiesta dalla ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) L’offensiva delMonaco per Matthijs desta per partire ufficialmente. Perché il direttore sportivo del club tedesco Hasan Salihamidzic è pronto a salire su volo in direzione Torino, per provare a strappare il difensore allantus e portarlo in Baviera a suon di milioni. Nella giornata di lunedì 11 luglio infatti il dirigente delè atteso inper incontrare lantus e iniziare ail trasferimento del centrale difensivo. I bianconeri puntano ad incassare 100 milioni dalla cessione dell’olandese (la clausola rescissoria è di 120), per reinvestire la cifra su altre operazioni in entrata (in primis quella che vede protagonista Nicolò Zaniolo). Difficilmente ilarriverà ad offrire la cifra richiesta dalla ...

romeoagresti : Situazione #DeLigt: possibile rilancio del #Chelsea in queste ore, mentre il #Bayern non è disposto a pareggiare ev… - sportmediaset : Il Bayern in missione a Torino per De Ligt: sul piatto 90 milioni di euro #Juventus #DeLigt #Bayern - romeoagresti : Come anticipato da @FabrizioRomano, la #Juventus su Kenan Yildiz del Bayern fa sul serio: c’è ancora da sistemare q… - ZonaBianconeri : RT @TuttojuveNet: A TORINO ARRIVA IL BAYERN, DE LIGHT SUL PIIEDE DI PARTENZA - TuttojuveNet : A TORINO ARRIVA IL BAYERN, DE LIGHT SUL PIIEDE DI PARTENZA -