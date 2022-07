Il Baby Milan lancia la sfida: grandi anche in Champions (Di domenica 10 luglio 2022) Conquistata la vetta della Serie A, l'obiettivo della prossima stagione rossonera è scalare l'Europa. "Non possiamo pensare di vincere la Champions ma di migliorarci sì" ha detto Pioli in apertura del ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 luglio 2022) Conquistata la vetta della Serie A, l'obiettivo della prossima stagione rossonera è scalare l'Europa. "Non possiamo pensare di vincere lama di migliorarci sì" ha detto Pioli in apertura del ...

Pubblicità

sportli26181512 : Il Baby Milan lancia la sfida: grandi anche in Champions: Il Baby Milan lancia la sfida: grandi anche in Champions… - frapietrella : Nasti, Colombo, Lazetic Il giro d’Italia dei baby bomber #AcMilan @Gazzetta_it - sportli26181512 : Il Milan presta il futuro: da Nasti a Lazetic, tutti i progetti per i baby bomber: Il Milan presta il futuro: da Na… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Il Milan presta il futuro: da Nasti a Lazetic, tutti i progetti per i baby bomber #calciomercato - Gazzetta_it : Il Milan presta il futuro: da Nasti a Lazetic, tutti i progetti per i baby bomber #calciomercato -